Sanchez all'Inter, il cileno è atterrato a Milano: arriva in prestito secco

Inizia oggi la nuova avventura con l'Inter per Sanchez: il cileno è atterrato a Milano, dove si unirà in prestito secco ai nerazzurri di Conte.

Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, l'uomo più atteso in questi giorni di mercato in casa è stato Alexis Sanchez. Ebbene l'attesa ora è finita. Il giocatore è infatti atterrato a Milano nel primo pomeriggio di mercoledì, dando così inizio alla sua nuova avventura in maglia nerazzurra.

Atterrato a Malpensa poco dopo le 16.00, l’attaccante cileno, è stato accolto da molti tifosi nerazzurri che gli hanno riservato i primi cori. Dopo i saluti a quelli che sono i suoi nuovi fan, El Niño Maravilla è poi salito su una macchina del club per recarsi verso il centro del capoluogo lombardo.

Secondo quanto emerso martedì, Inter e hanno trovato l'accordo per il passaggio in prestito secco del giocatore all'ombra della Madonnina, con il cileno che - come detto - in nerazzurro ritrova Lukaku, attaccante con il quale ha condiviso la sua ultima avventura con la maglia dei Red Devils.

Voluto fortemente da Antonio Conte, Sanchez è chiamato ora a svolgere le visite mediche di rito, potendo poi porre la propria firma sul nuovo contratto che lo unirà all'Inter fino al termine di questa stagione.

Un affare che porta ulteriore entusiasmo nell'ambiente nerazzurro, già conquistato dopo il netto 4-0 con il quale l'Inter ha superato il a San Siro nella prima giornata di . Una gara che ha visto in goal subito Lukaku. Lo stesso copione che Sanchez spera di poter recitare al suo esordio.