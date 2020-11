Sanchez infortunato, il ct Rueda contro l'Inter: "Vogliamo rispetto"

Frecciata da parte del ct del Cile ad Antonio Conte: "Avrebbero dovuto prendersi cura di Sanchez quando ha giocato 45 minuti e poi 90".

Ancora un infortunio per Alexis Sanchez , che non riesce a trovare la giusta condizione a causa dei numerosi problemi fisici con la maglia dell' . In merito all'attaccante cileno si è espresso il ct Rueda con termini duri contro i nerazzurri.

Queste le parole in conferenza stampa da parte dell'allenatore della 'Roja':

"Alexis Sanchez si trascina un fastidio, ieri ha terminato anzitempo l'allenamento per precauzione e oggi è stato visitato alla Clínica Meds, dove qualsiasi situazione complessa è stata esclusa. Oggi ci alleneremo e vedremo come risponderà per prendere una decisione. Questo staff medico si prende cura di lui, e lo farà sempre meglio, al di sopra della Selezione. Non lo rischieremo".

Rueda punta il dito contro la gestione dell'Inter e in particolare contro Antonio Conte:

"Con tutto il rispetto per le istituzioni europee, vorrei che rispettassero i nostri medici. Se posso sentirmi orgoglioso di qualcosa, è dell'equipe medica di questa squadra nazionale: ha un livello alto. Avrebbero dovuto prendersi cura di lui quando ha giocato 45 minuti e poi 90 minuti. Vorrei che se ne fossero occupati come abbiamo fatto noi qui".

L'allenatore del chiede rispetto reciproco mandando un chiaro messaggio alla società nerazzurra: