Sanchez racconta l'arrivo di Chiellini a Los Angeles: "Conosceva già l'altezza e il peso di tutti"

Il centrocampista spagnolo ha descritto alcuni particolari del primo incontro con l'ex capitano della Nazionale: "Aveva guardato tutte le gare".

Gli anni che Giorgio Chiellini ha trascorso da capitano prima della Juventus, poi della Nazionale italiana, sono tanti e soprattutto sono serviti a consegnargli quella fiducia e quella sicurezza che gli ha permesso di guidare uno o l'atro gruppo a diversi successi.

Non si ricopre quel ruolo per caso, insomma: servono qualità importanti e non scontate, come conoscere alla perfezione le caratteristiche dei compagni di squadra.

Diciamo anche che il capitano è davvero, quasi, il tramite perfetto tra la guida tecnica e la squadra: di conseguenza stabilire un contatto diretto con i propri compagni può essere determinante.

Chiellini lo ha fatto anche a Los Angeles, presentandosi ai giocatori che di lì a poco avrebbero condiviso il suo stesso spogliatoio con le loro informazioni.

"Conosceva tutti, dal nome all'altezza e il peso, tutto. Ci conosceva tutti, le nostre caratteristiche, ciò che potevamo dare a livello difensivo e offensivo. Si era studiato tutto, aveva seguito tutte le partite".

A raccontare l'episodio ai microfoni di "Relevo" Ilie Sanchez, ex prodotto della Masia e componente del Barcellona B che da anni gioca in MLS e che da gennaio si è trasferito proprio a Los Angeles.

"Questo la dice lunga sulle sue qualità non solo come giocatore, ma anche come persona", ha aggiunto il centrocampista spagnolo.

Insomma, Chiellini sa come si fa il leader di un gruppo e lo ha dimostrato anche nei primi momenti della sua nuova esperienza statunitense.