Sanchez all'Inter, è ufficiale: arriva in prestito dal Manchester United

L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United. Il cileno arriva in prestito per completare l'attacco nerazzurro.

L' piazza un altro colpo e sistema l'attacco regalando a Conte anche Alexis Sanchez. Il cileno, sbarcato ieri a Milano per visite e firma, adesso è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Tramite il proprio sito ufficiale, la società nerazzurra ha comunicato la conclusione dell'affare:

"Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore cileno arriva dal in prestito fino al 30 giugno 2020".

Dopo aver perso Dzeko, che ha deciso di rinnovare con la , Marotta ha affondato il colpo col Manchester United da dove Sanchez arriva con la formula del prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto.

Sanchez torna così in , dove ha già vestito la maglia dell' , a quasi 31 anni per rilanciare una carriera che tra , e Manchester United non è mai decollata del tutto.

Come detto l'acquisto di Sanchez completa l'attacco nerazzurro di cui fanno già parte Lukaku, Lautaro Martinez e Politano oltre al giovane Esposito.

L'arrivo di Sanchez, invece, restringe ulteriormente gli spazi per Mauro Icardi che d'altronde non rientra nei piani dell'Inter e ha ancora qualche giorno per decidere se restare a Milano o cercarsi una nuova sistemazione.