San Marino nella storia: 0-0 con Gibilterra, è il secondo pari di fila

San Marino pareggia per la seconda volta dopo lo 0-0 col Liechtenstein: non era mai accaduto. E il difensore Rossi scoppia a piangere dopo la partita.

0-0 in casa contro Gibilterra in . Delusione, proteste, disperazione. La testa del ct metaforicamente pretesa dai tifosi. Oppure no? No, decisamente no, se ti chiami San Marino e la tua storia calcistica è caratterizzata da una sconfitta dopo l'altra, in sequenza, senza soluzione di continuità (o quasi). Allora sì, uno 0-0 interno contro Gibilterra può essere considerato un successo.

O meglio: un successo, per San Marino, lo è veramente. Ai piedi del monte Titano questa sera fanno festa. Mai, nel corso della propria storia, la piccola Nazionale incastonata dentro l' era riuscita a strappare il pareggio per due volte di fila in partite ufficiali: il 13 ottobre aveva pareggiato senza reti in casa del Liechtenstein e questa sera, come detto, si è ripetuta contro Gibilterra. Due risultati dal sapore della leggenda.

E così c'è qualcuno che addirittura non è riuscito a trattenere le lacrime. Dante Rossi, trentatreenne difensore originario dell' e con un'evidente inflessione spagnola nella parlata, si è emozionato a tal punto da scoppiare a piangere durante l'intervista post partita a 'RTV San Marino', l'emittente pubblica locale.

"Per me è veramente un sogno... Non riesco a parlare molto... La mia famiglia è felice, anche mia moglie. Ringrazio i miei compagni e lo staff. Speriamo di rimanere molto tempo qui. Dedico questo pareggio a tutto il paese, che è piccolo ma ha un grande cuore, alla mia famiglia, a mia moglie e a tutti i miei compagni. Chiedo scusa".

Girone di Nations League concluso, due punti in quattro partite: non male. Il prossimo impegno? Domani è un altro giorno e si vedrà, diceva quel tale. Ma la Nazionale dell'italiano Franco Varrella - un curriculum lungo così, dalla Reggiana al passando per il Savoia della Serie B e il ruolo di assistente di Arrigo Sacchi in azzurro - al domani proprio non ha intenzione di pensare.