Il fenomeno camerunese della Liga che potrebbe seguire le orme di Samuel Eto'o

La classifica dei migliori marcatori della Liga presenta un nome che solo pochi riconosceranno. Karl Etta Eyong, che solo tre anni fa giocava ancora a livello amatoriale in Camerun, è rapidamente diventato uno degli attaccanti più richiesti al mondo.

Da qualche parte su un "campo" senza erba a Douala, in Camerun, Karl Etta Eyong posa per la macchina fotografica. Le sue braccia sono ricoperte da uno strato di sabbia e la sua maglietta, un tempo bianca, non lo è più. A giudicare dal suo sorriso tipico e contagioso, non sembra importargli.

Forma un cuore con le mani e ha appena segnato tre gol con i piedi. Il calciatore, allora diciassettenne, gioca nella squadra giovanile del Galactique FC, una modesta squadra giovanile camerunese.

Un'altra foto dello stesso periodo è ancora più eloquente. Etta Eyong alza due dita in aria, il segno universale della pace, e fissa stoicamente l'obiettivo. Ma tutto questo è secondario.

Tutto ruota attorno alla maglia che ha drappeggiato sulle spalle. Le strisce orizzontali rosse e blu, i dettagli giallo-oro e lo sponsor Nike rivelano che si tratta della maglia dell'FC Barcelona, presumibilmente una replica.

Instagram / @etta_eyong14

Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente, o almeno così recita il noioso cliché. Eppure Etta Eyong ne è la prova vivente. Naturalmente, non ha idea che tre anni dopo sarà seguito da vicino da quasi tutte le potenze del calcio mondiale. Compreso l'FC Barcelona.

Non c'è da stupirsi che ammiri il club catalano. Samuel Eto'o è cresciuto a Douala, la città più grande del Camerun, dove ancora oggi è considerato un eroe. Etta Eyong non fa eccezione. "Ora che sono un attaccante, ammiro Didier Drogba e Samuel Eto'o", ha dichiarato in un'intervista telefonica a Canal+.

L'attaccante non è sempre stato un attaccante. In realtà, è finito lì per caso, non molto tempo fa. "Nel mio ultimo anno al Villarreal, c'è stato un problema di infortunio con un altro attaccante. L'allenatore mi ha guardato e mi ha chiesto: 'Puoi giocare in attacco?'. Ho risposto: 'Sì, posso. Nessun problema'", ricorda.

Anche se Etta Eyong non aveva mai giocato in prima linea prima d'allora. Era un centrocampista, fan di Yaya Touré, per la sua forza fisica e la sua capacità di avanzare in avanti. Facciamo un piccolo passo indietro, tornando a quel campo sabbioso di Douala.

Etta Eyong ha "già" diciassette anni, ma è ancora lontano dal rinunciare al suo sogno di diventare un calciatore professionista. Poi, mentre gioca per il Galactique FC nella capitale camerunese Yaoundé, viene finalmente notato da alcuni scout. Quelli del Cádiz, che poco prima avevano anche ingaggiato Toussaint Berenger dal club di formazione di Douala.

Etta Eyong ottiene finalmente la sua occasione e la coglie al volo. Indossa la maglia della seconda squadra del Cadice e gioca in modo eccezionale. "Sono stato fortunato ad essere stato scelto dal Cadice, che mi ha davvero aiutato", ricorda timidamente.

"Conosciamo tutti la situazione in Camerun... Sono davvero grato a loro. Non ho mai giocato nella prima squadra, ma mi hanno davvero aiutato". Il talentuoso giocatore era vicino a entrare in prima squadra, ma è stato venduto al Villarreal prima di sfondare al Cadice.

Il Sottomarino Giallo vede il suo potenziale grezzo e decide di dargli una possibilità. Pagano un milione e mezzo di euro e rimettono Etta Eyong nella squadra B. Lì, subisce la sua trasformazione in attaccante. Inizia a segnare e non smette più di farlo. In trenta partite con le riserve del Villarreal, segna diciannove gol e fornisce anche sei assist.

Logicamente, alla fine della stagione, ottiene la sua occasione nella prima squadra. Al suo sesto minuto di calcio professionistico, il momento che il ragazzo su quel campo di sabbia aveva sognato, è arrivato: segnare sul palcoscenico più importante. Grazie al suo colpo di testa all'89° minuto, il Villarreal conquista i tre punti contro il Girona: 0-1.

Questo ci riporta al presente. A un ritmo incredibile - e con numeri bizzarri - si sta facendo conoscere in tutto il mondo. Anche la stagione attuale è iniziata in modo piuttosto spettacolare. In ciascuna delle sue prime sei partite, Etta Eyong è riuscito a segnare un gol o a fornire un assist.

Nel frattempo, il Villarreal, costretto a vendere dopo l'acquisto costoso di Georges Mikautadze, decide di separarsi dal talento. Il Levante, neopromosso in prima divisione, non esita e lo acquista per tre milioni di euro.

Un vero affare, anche se il Villarreal detiene ancora parte dei diritti del giocatore e ha negoziato altri accordi contrattuali vantaggiosi. Al Levante, Etta Eyong continua a fare quello che fa da anni: segnare gol.

Con cinque gol e un assist in otto partite - e questo per una squadra neopromossa - ha più che dimostrato il suo valore. Lo scorso fine settimana ha fatto nuovamente notizia in Spagna con un rigore sbagliato e uno spettacolare tentativo di rovesciata, purtroppo parato da Ionut Radu.

Etta Eyong è atletico, un mostro fisico, forte nel gioco aereo e anche estremamente veloce. Si distingue anche per i suoi movimenti senza palla. Con scelte di posizione intelligenti e finte di corpo, crea continuamente spazio per ricevere la palla. Grazie alla sua lunga carriera come centrocampista, non si tira indietro nemmeno nei compiti difensivi.

Non sorprende quindi che il direttore tecnico del Levante, Héctor Rodas, stia già ricevendo chiamate da tutto il Paese. "C'è già stato dimostrato interesse", conferma in un'intervista al quotidiano spagnolo Las Provincias. "Non ci sono molti giocatori come lui, quindi attira l'attenzione per le sue qualità e la sua età. Dobbiamo goderci il suo gioco e sperare che mantenga questo livello. Così ci avvicineremo al nostro obiettivo di rimanere in serie A"."

Con sei gol in Liga, sarebbe normalmente in corsa per l'ambito titolo di capocannoniere - ha segnato più di qualsiasi giocatore dell'FC Barcelona, se non fosse che Kylian Mbappé (13 gol) è già molto più avanti rispetto agli altri. Nel confronto diretto tra i due giocatori e le due squadre (vittoria per 1-4 del Real Madrid), entrambi hanno trovato la via del gol. Mbappé ha segnato due volte.

Dopo la partita, Etta Eyong si è avvicinato al suo collega attaccante. Anche Mbappé ha origini camerunesi: suo padre viene da Douala, come avrete intuito. "Abbiamo solo chiacchierato. Kylian è un ragazzo davvero simpatico e molto gentile. Alla fine della partita ci siamo scambiati le maglie e mi ha detto: 'Ci vediamo la prossima volta, nella partita di ritorno!'"

Secondo la rivista spagnola SPORT, il Real Madrid sta tenendo d'occhio Etta Eyong. A prima vista, un trasferimento al Barcellona sembra più realistico. Resta da vedere se Robert Lewandowski (37) giocherà ancora per i Blaugrana nella prossima stagione.

Mundo Deportivo sa che il Barcellona è un grande fan dell'attaccante. Con una clausola rescissoria di trenta milioni di euro, costerebbe molto meno dell'obiettivo dei sogni, Julián Alvarez. La storia potrebbe semplicemente ripetersi. Etta Eyong con la maglia dell'FC Barcelona, solo che questa volta sarebbe molto reale. Il ragazzo di 17 anni su quel campo sabbioso in Camerun non avrebbe mai osato sognarlo.