C'è la Sampdoria, Pirlo: "Tutti al lavoro tranne Dybala"

La Juventus affronterà la prima giornata del girone di ritorno contro la Sampdoria, cercando continuità ed una vittoria per lanciare l'assalto definitivo a Inter e Milan.

In conferenza stampa, alla vigilia del match, Andrea Pirlo ha parlato dell'impegno che attende i bianconeri.

“Affrontiamo una buona squadra che viene da un ottimo periodo. La Sampdoria ha ottenuto anche vittorie importanti ed inoltre ha allungato la sua rosa con elementi di qualità. Sarà difficile come tutte le partite giocate contro Ranieri, un allenatore che stimo molto e che è molto preparato”.

Il tecnico bianconero si è soffermato sulle condizioni della sua squadra.

“Oggi dovrebbero lavorare tutti in gruppo, a parte Dybala che sente ancora qualche fitta al ginocchio e che sta cercando di recuperare. De Ligt è stato fermo per un po’, è tornato l’altra sera, non abbiamo ancora deciso chi giocherà tra lui e Chiellini. Dovrà recuperare bene, siamo attesi da un ciclo importante. Chiesa sta bene e partirà dall’inizio”.