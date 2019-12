Sampdoria-Parma, annullato il goal di Quagliarella: Jankto entra prima in area

Fabio Quagliarella si è visto annullare un goal: Jankto è entrato prima in area al momento del tiro del compagno e ha propiziato l'1-1 poi tolto.

Episodio da Var al 78' di -: Fabio Quagliarella si è visto annullare il goal dell'1-1 subito dopo aver sbagliato un calcio di rigore.

Il capitano della Sampdoria ha calciato il penalty, ma Sepe in allungo ha respinto. Il primo ad arrivare sulla palla è stato Jankto, che ha poi servito al centro la palla nuovamente per Quagliarella che ha depositato in rete.

L'arbitro è stato richiamato dal Var, che ha verificato la posizione di Jankto al momento del rigore calciato da Quagliarella: l'ex era entrato in area prima che partisse il tiro del compagno, fiinendo dunque in posizione di fuorigioco.

Abisso ha quindi annullato la rete del momentaneo 1-1 della Sampdoria, dato che il ceco ha tratto vantaggio dalla sua entrata in area anticipata sullo sviluppo dell'azione.

Sul tabellino rimane così soltanto il rigore sbagliato da Quagliarella, parato da Sepe senza staccare il piede dalla linea al momento del tiro. Dettagli che fanno la differenza.