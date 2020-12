Sampdoria-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria ospita il Milan capolista nel posticipo serale della 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SAMPDORIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 dicembre 2020

6 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il posticipo domenicale serale della 10ª giornata del campionato di mette di fronte allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria di Claudio Ranieri e il Milan capolista di Stefano Pioli. I liguri sono undicesimi in classifica a quota 11 punti, con un cammino di 3 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte, i milanesi guidano la graduatoria imbattuti con 7 vittorie e 2 pareggi.

Nelle 62 partite finora disputate nel massimo campionato in casa dei blucerchiati, è il Milan a prevalere nelle statistiche con 24 vittorie a fronte di 19 successi dei genovesi e di 19 pareggi. Qualora andasse a segno anche al Ferraris il Milan stabilirebbe la propria striscia record di partite consecutive a segno nella storia della Serie A, ben 30, superando quella di 29 che era stata realizzata nel periodo fra il 1972 e il 1973.

I rossoneri, che hanno riportato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare del torneo, sono reduci da 6 vittorie consecutive in trasferta, 3° miglior andamento fuoricasa della loro storia dopo quelli del 1993 (9 vittorie di fila con Capello) e del 1964 (7 successi con Nils Liedholm). La Sampdoria (+9), insieme proprio al Milan (+12), è la squadra che ha la maggior differenza positiva di goal fatti rispetto allo stesso numero di gare della passata stagione, e viene da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle precedenti 4 giornate.

Altre squadre

Fabio Quagliarella è il bomber dei blucerchiati con 5 reti all'attivo, mentre Zlatan Ibrahimovic, che probabilmente salterà per infortunio anche la sfida di Genova, è il capocannoniere rossonero e dell'intero campionato con un bottino di 10 goal finora realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-MILAN

Sampdoria-Milan si disputerà la sera di domenica 6 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 124° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il posticipo domenicale Sampdoria-Milan sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 272 e 282 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La sfida Sampdoria-Milan sarà trasmessa anche in diretta . I clienti Sky potranno affidarsi a Sky Go per seguirla su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso dovranno preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è per tutti l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Mediantepotrete seguire il posticipo di Serie A,anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete infatti tutti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Ranieri potrebbe puntare contro la capolista sul 4-4-2, con uno tra Gabbiadini o Ramirez al fianco di Quagliarella. A centrocampo Thorsby ed Ekdal agirebbero da interni, con Candreva sulla fascia destra e Jankto a sinistra. In difesa coppia centrale composta da Yoshida e Tonelli, mentre a destra agirà Bereszynski e a sinistra Augello. Fra i pali giocherà Audero.

L'articolo prosegue qui sotto

Pioli quasi sicuramente non recupererà Ibrahimovic per la trasferta di Genova. Se lo svedese non ci fosse, Rebic agirebbe ancora una volta da punta centrale. A suo supporto, sulla trequarti, potrebbero trovar spazio dal 1', accanto a Calhanoglu, il belga Saelemaekers e lo spagnolo Brahim Díaz. In mediana sarà ristabilita la coppia Bennacer-Kessié. In difesa, visto il k.o. di Kjaer, infortunatosi nell'impegno infrasettimanale in , sarà il giovane Gabbia a comporre la coppia centrale con capitan Romagnoli, mentre Calabria e Theo Hernández agiranno da terzini. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.