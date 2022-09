Sampdoria-Milan 1-2: decisivo un rigore di Giroud, Leao espulso a inizio ripresa

Vittoria con sofferenza da parte della squadra di Pioli. La decidono Messias e Giroud, di Djuricic il goal dei blucerchiati. Espulso Leao.

Serviva vincere. Senza se e senza ma. Missione compiuta per il Milan, che esce dalla trasferta del Ferraris di Genova sponda Sampdoria con tre punti in tasca e la consapevolezza di essere stati più forti anche degli eventi avversi.

L'incontro inizia nel migliore dei modi: vantaggio dopo poco più di 5 minuti e controllo del gioco in lungo e in largo.

Poi, l'episodio che rischia di rovinare tutto. Cartellino rosso a Leao, cambio obbligato, ripiegamenti difensivi e goal del pareggio di Djuricic a rendere il viaggio in Liguria ancora più ardua.

Nel momento in cui il livello di difficoltà sembra aver raggiunto il suo apice, l'episodio che riequilibra l'incontro a favore del Milan. Mani di Villar, rigore di Giroud. Sampdoria 1, Milan 2.

E il risultato non cambia più fino al fischio finale, che sembra non arrivare mai per via dei quasi 8 di recupero assegnati dal signor Fabbri.

Ma alla fine dell'incontro, la banda Pioli caccia un sospiro di sollievo e si mette in tasca la quarta vittoria in campionato della sua stagione, appaiandosi al Napoli in vetta.

Resta ancora appeso il sogno della Sampdoria di Giampaolo di uscire da un incontro con tre punti in tasca. I blucerchiati hanno raccolto 2 punti in 6 partite. Un trend che, qualora continuasse, avrebbe un epilogo tutt'altro che allegro.

LA FOTO

SAMPDORIA-MILAN, I GOAL

6': 1-0 MILAN, MESSIAS | Passano i rossoneri a inizio partita. La sblocca Messias, che capitalizza la splendida azione di Rafael Leao e l'assist di De Ketelaere e batte Audero con il piattone di destro.

Passano i rossoneri a inizio partita. La sblocca Messias, che capitalizza la splendida azione di Rafael Leao e l'assist di De Ketelaere e batte Audero con il piattone di destro. 57': 1-1 SAMPDORIA, DJURICIC | Caputo allarga per Augello, che lascia partire il cross dalla sinistra. Di testa impatta Djuricic, che anticipa sul primo palo la difesa del Milan e Maignan e mette in rete il pareggio.

Caputo allarga per Augello, che lascia partire il cross dalla sinistra. Di testa impatta Djuricic, che anticipa sul primo palo la difesa del Milan e Maignan e mette in rete il pareggio. 69': 2-1 MILAN, GIROUD | Dopo il check del VAR, l'arbitro assegna rigore ai rossoneri per tocco di mano di Villar in area. Sul dischetto va Giroud, che spiazza Audero e riporta avanti il Milan.

SAMPDORIA-MILAN LA MOVIOLA

Al 22esimo il Milan segna con De Ketelaere, che colpisce di omero il pallone su cross di Rafael Leao. Il VAR Abisso interviene e invita Fabbri all'on field review. Il goal viene annullato per la precedente posizione di fuorigioco di Giroud.

Al minuto 65 altro controllo al monitor, stavolta per un tocco di braccio di Villar in area di rigore. Fabbri, dopo aver rivisto l'episodio, assegna il penalty al Milan.

SAMPDORIA-MILAN, IL TABELLINO E LE PAGELLE

SAMPDORIA-MILAN 1-2

Marcatori: 6' Messias (M), 57' Djuricic (S), 69' rig. Giroud (M)

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero 6.5; Bereszyński 5.5 (59' Gabbiadini 6), Ferrari 6, Murillo 5, Augello 6; Villar 5; Léris 5.5, Rincón 6, Sabiri 6, Đuričić 6.5 (78' Verre 5.5); Caputo 6 (78' Quagliarella 5.5). All. Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6.5, Kjær 6, Kalulu 6, Hernández 6; Tonali 6.5, Pobega 6 (78' Vranckx sv); Messias 7 (59' Tomori 6), De Ketelaere 6.5 (71' Bennacer 6), Leão 5; Giroud 7. All. Pioli

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Leao (M), Ferrari (S), Villar (S), Quagliarella (S), Augello (S), Leris (S)

Espulsi: Leao (M)