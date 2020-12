Sampdoria-Milan 1-2: Diavolo senza sosta, espugnata anche Genova

La rete di Kessie su rigore nella prima frazione e quella di Castillejo nella ripresa fanno volare il Milan: alla Sampdoria non basta Ekdal.

Chi in maniera roboante e chi con qualche difficoltà in più, quasi tutte le big hanno messo pressione al prima del posticipo domenicale contro la . Tre punti per , , e , mentre la è stata fermata sul pari nel match delle polemiche contro il . I rossoneri, però, hanno risposto presente superando Ranieri.

Non una prova di forza da parte del Milan, che ha però dimostrato di saper vincere anche le sfide più tirate e con poche occasioni utili, come quella contro la Sampdoria. Senza Ibrahimovic, Bennacer e Kjaer infortunati, Pioli e il suo team hanno avuto diverse difficoltà a creare occasioni da goal, strappando comunque i tre punti.

A sbloccare la gara poteva essere solamente un episodio, arrivato sul finire di primo tempo: colpo di testa di Theo Hernandez e mani di Jankto su cui Calvarese non ha dubbi. Dal dischetto Kessiè non sbaglia. regalando il vantaggio ai suoi dopo una frazione in cui i rossoneri avevano rischiato seriamente con Tonelli, la cui incornata era stata smanacciata da Donnarumma in angolo.

La ripresa si è aperta con Damsgaard, Ekdal ed Hauge in campo, con quest'ultimo subito protagonista: palla per Tonali e conclusione sul palo che nega all'ex la prima gioia in rossonero. Per la Sampdoria invece poche idee e zero occasioni.

Il match si anima solamente nell'ultimo quarto d'ora di gara, dopo l'uscita di Salemaekers. In campo Castillejo per far rifiatare l'esterno in vista dell' e subito rete: Hauge inizia l'azione, Rebic trova lo spagnolo che al primo pallone, a botta sicura, batte Audero.

La Sampdoria si sveglia improvvisamente con un altro nuovo entrato nella ripresa, ovvero Ekdal: l'ex si inventa un'acrobazia utile a riaprire la gara, superando un sorpreso Donnarumma, che respinge la sfera solamente una volta varcata la linea. AI blucerchiati non basta: 2-1 per gli ospiti.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 1-2

MARCATORI: 45' rig. Kessié (M), 77' Castillejo (M), 82' Ekdal (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (20' Colley), Ferrari, Tonelli, Augello (82' Leris); Candreva, Thorsby, Silva (46' Ekdal), Jankto (46' Damsgaard); Gabbiadini (57' La Gumina), Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers (76' Castillejo), Diaz (46' Hauge), Calhanoglu (90' Krunic); Rebic.

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Kessié (M), Silva (S), Jankto (S)

Espulsi: