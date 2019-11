Sampdoria, Maroni ancora non convocato: zero minuti per l'argentino

Bel colpo estivo della Sampdoria, Gonzalo Maroni è finito nel dimenticatoio. Ranieri: "Mi serve sostanza. Non convoco chi non penso di utilizzare".

Zero presenze e una sola convocazione, un paio di domeniche fa contro la . Un lampo nel buio. Poi Gonzalo Maroni, che la ha portato in in estate strappandolo al Boca Juniors, è nuovamente tornato nel dimenticatoio.

Il trequartista argentino, grande fan di Dybala e deciso a ripercorrere le orme dello juventino, non giocherà nemmeno nel posticipo di lunedì sera in casa della . Non solo: a Ferrara neanche ci sarà. Claudio Ranieri ha infatti deciso di non convocarlo nemmeno per la sfida del Mazza, motivando la propria scelta durante la classica conferenza stampa della vigilia.

"Gonzalo è un talento, ma in questo momento mi serve sostanza. Il suo momento arriverà, diamo tempo al tempo. Perché non è convocato? Perché non mi piace portare con me giocatori che poi non penso di utilizzare. Preferisco che rimanga qui e che si alleni bene".

Maroni è arrivato alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto dal Boca Juniors. Il prezzo per la sua possibile acquisizione al termine della stagione non è banale: 15 milioni di euro. Un costo che la Samp potrebbe decidere di non sborsare, se la situazione dell'ex gioiello xeneize non cambierà.

A complicare le cose, ci si è messo anche un infortunio alla caviglia rimediato durante la gara di di agosto in casa del . L'unica disputata da Maroni, peraltro a segno in quel match. Poi, il buio. Domani, ancora una volta, si guarderà la Sampdoria dal divano di casa.