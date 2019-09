Sampdoria-Inter, Di Francesco lancia Chabot: "Può essere titolare"

Probabile esordio in A dal 1' per Julian Chabot, elogiato da Di Francesco in conferenza. Sugli attaccanti: "Quagliarella recuperato, Gabbiadini no".

Ultima con 3 punti in 5 giornate e perennemente in balia di quel ciclone chiamato trattativa per la cessione della società. E in più, per la , il prossimo avversario si chiama Inter. Una gara che Eusebio Di Francesco pensa di affrontare con un volto nuovo in difesa: Julian Chabot.

Il ventunenne difensore tedesco, nazionale Under 21 arrivato in estate dagli olandesi del Groningen, è pronto a fare il proprio esordio da titolare in proprio contro i nerazzurri, dopo essere entrato a gara in corso a Firenze. Un testa-coda da brividi e un impegno per nulla semplice per Chabot, che però Di Francesco ha voluto elogiare senza troppi giri di parole nella conferenza stampa della vigilia.

"Chabot titolare? Ritengo che sia un ottimo difensore, per cui sì, potrebbe essere uno dei papabili per la partita di domani".

Le indicazioni della vigilia, del resto, sono chiare: a meno di sorprese, toccherà proprio al mancino Chabot ricoprire il ruolo di terzo di difesa a sinistra, assieme a Murillo e Colley. Ancora in dubbio Ferrari, che verrà valutato nelle prossime ore ma che non dovrebbe recuperare per l' .

Sempre in conferenza, passando all'attacco, Di Francesco ha fatto il punto sulla situazione degli attaccanti della Sampdoria: da Gabbiadini a Quagliarella, passando per Bonazzoli, a segno contro la .