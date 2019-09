Sampdoria-Inter, Conte: "L'espulsione avrebbe ammazzato chiunque"

L' non si ferma più: sesta vittoria di fila come nel 1966/1967 e primato solitario a otto giorni di distanza dallo scontro diretto con la , vittoriosa a sua volta con la e lontana due punti.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Antonio Conte ha fatto i complimenti ai suoi giocatori, messi alle corde in un frangente del match che avrebbe potuto far scaturire un risultato diverso.

Sanchez espulso: non potrà sfidare la Juventus a San Siro.

"Sono situazioni particolari, anche Bastoni è stato ammonito ma ha fatto un'ottima partita. Alcune volte si può osare, altre come questa no: dobbiamo migliorare su questo aspetto".

L'Inter ha reagito proprio nel momento più difficile, quando l'inerzia sembrava favorire la .

"Io posso solo essere contento dell'interpretazione che i ragazzi hanno dato. Ho fatto il calciatore e capisco che in una circostanza del genere l'imbarcata è dietro l'angolo. Abbiamo cercato quando possibile di attaccare per fare il terzo goal e ci siamo riusciti, ottimi in difesa".

Un passo alla volta per i nerazzurri, attesi da due impegni probanti nei prossimi giorni.

"E' un passo in avanti, anche se preferirei serate più tranquille come nel primo tempo, di altissimo livello sotto tutti i punti di vista. La ripresa di oggi ci fortifica e ci fa capire che, lavorando tutti insieme, possiamo portare a casa risultati importanti in situazioni avverse. Questa è la quinta partita in pochi giorni, ora dobbiamo prepararci per il . La Juventus viene dopo, pensiamo a una gara alla volta. Nei passati impegni si è vista un'idea precisa a cui bisogna affiancare una mentalità vincente. Difesa a tre? Credo che altrove ci guardano e prendono esempio".