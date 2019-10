C'è la Sampdoria, Fonseca: "Florenzi disponibile, per Dzeko vedremo"

Messo alle spalle i pareggio interno ottenuto contro il , ma anche la sosta per gli impegni delle Nazionali, la torna a concentrarsi sul campionato. La compagine capitolina sarà infatti impegnata domenica pomeriggio sul campo di una che è alla ricerca di punti importanti e che ha deciso di ripartire proprio da un ex tecnico giallorosso: Claudio Ranieri.

Paulo Fonseca, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, ha svelato le difficoltà che la sfida di Genova nasconde.

Il tecnico lusitano si è soffermato sulle condizioni di alcuni dei suoi uomini.

“Perotti si allena con la squadra dalla fine della scorsa settimana, verrà con noi. Florenzi ha lavorato con il gruppo ed è a disposizione. Convocazione simbolica per Dzeko? No, un giocatore o è in condizione oppure no. Ha ripreso ad allenarsi da un paio di giorni con la maschera, le condizioni non sono ideali, ma vedremo dopo la rifinitura. Pastore è pronto, sta lavorando bene, è in buone condizioni fisiche e motivato e sta crescendo. E’ disponibile, giocherà se lo riterrò opportuno”.