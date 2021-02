Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Quagliarella in panchina

Ranieri fa a meno di Quagliarella, schierando Ramirez e Keita. Jankto e Damsgaard esterni. Senza Ribery, Prandelli punta su Kouamé con Vlahovic.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-FIORENTNA

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Ramirez, Keita. All. Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Prandelli

Ranieri lascia in panchina Quagliarella, puntando in attacco sulla coppia leggera formata da Ramirez e Keita. Difesa tipo, mentre sugli esterni agiscono Jankto e Damsgaard e in mezzo al campo il duo Thorsby-Adrien Silva.

Prandelli è senza l'infortunato Ribery e davanti schiera Kouamé assieme a Vlahovic. In difesa torna Milenkovic, a cui è stata ridotta la squalifica: con lui Pezzella e Martinez Quarta, che si tiene il posto a discapito di Igor. Centrocampo privo dello squalificato Amrabat, sostituito da Pulgar.