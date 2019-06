Sampdoria, Ferrero ammette: "Sto cercando di vendere, sono innamorato di Palermo"

Massimo Ferrero esce allo scoperto e dopo mesi di voci incontrollate rivela di voler vendere la . Il presidente blucerchiato, che aveva rivelato la società genovese da Garrone qualche anno fa, ora infatti punta il .

Ad ammetterlo è lo stesso Ferrero in una lunga intervista rilasciata a 'Il Giornale di Sicilia'.

"Sto cercando di vendere la Sampdoria, è già noto da tempo. Più di quello che ho fatto lì non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire. Tentare il colpo? Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Sampdoria, il Palermo è in una botte di ferro”.