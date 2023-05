L'Empoli può contare su Baldanzi: prima la Sampdoria, poi il Mondiale Under 20

Zanetti potrà schierare il trequartista classe 2003: una volta conclusa la gara, volerà con gli azzurrini per l'Argentina.

Risolto qualsiasi tipo di dubbio, in casa Empoli: anche un po' a sorpresa. Tommaso Baldanzi sarà in campo a Marassi per la sfida tra i toscani e la Sampdoria.

Paolo Zanetti potrà quindi contare sul trequartista classe 2003, autore di 4 goal in questa prima vera stagione "tra i grandi" in Serie A (compresa quella pesantissima all'Inter, a San Siro).

Ed è una novità, in un certo senso: perché Baldanzi è stato convocato dal commissario tecnico Carmine Nunziata nell'Italia Under 20 che parteciperà ai prossimi Mondiali di categoria in Argentina.

Questo, però, non vieta a Zanetti di schierarlo contro la Sampdoria: e così sarà, dal primo minuto, con Henderson e Cambiaghi alle spalle dell'ex di giornata, Ciccio Caputo.

Poi, una volta completata la gara, che per l'Empoli potrebbe significare matematica salvezza in Serie A, Baldanzi si unirà alla spedizione in terra argentina.

Dall'altra parte, Dejan Stankovic può contare su Fabio Quagliarella da titolare, insieme a Manolo Gabbiadini nella Sampdoria: già retrocessa, sì, ma alla ricerca di un successo per l'orgoglio.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-EMPOLI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Balzandi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All. P. Zanetti.