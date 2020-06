Sampdoria-Bologna, le formazioni ufficiali: La Gumina e Palacio titolari

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bologna: La Gumina in coppia con Gabbiadini. Poli e Medel in mediana, Palacio terminale offensivo di riferimento.

Le formazioni ufficiali di - :

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; La Gumina, Gabbiadini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Due buone prestazioni ma zero punti all'attivo: la Sampdoria resta inguaiata in classifica nonostante una ripresa incoraggiante, più di quanto le sconfitte di misura contro e possano far credere. Avversario dei blucerchiati il Bologna, sconfitto dalla nel turno precedente.

Ranieri è costretto a fare di necessità virtù in attacco: ancora ai box Quagliarella, altra occasione per La Gumina in coppia con Gabbiadini, tornato in goal all'Olimpico. Squalificato Jankto, sulla sinistra tocca a Linetty con Depaoli sull'out opposto.

Mihajlovic si affida a Palacio dopo l'esclusione di qualche giorno fa: solita batteria di trequartisti con Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle del 'Trenza'. Poli e Medel a protezione della difesa guidata da Danilo.