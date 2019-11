Sampdoria-Atalanta 0-0: Noia e sbadigli al 'Ferraris', espulso Malinovskyi

Nessun goal tra Sampdoria ed Atalanta che si annullano a vicenda: espulso Malinovskyi nella ripresa per somma di ammonizioni.

L' frena a Genova: con la è solo 0-0, un punto più che meritato per i ragazzi di Ranieri, al terzo risultato utile di fila dopo il pareggio con il e la vittoria allo scadere sul campo della . 'Dea' che scivola in un sol colpo al sesto posto, scavalcata da e .

I blucerchiati si difendono con ordine, senza concedere spazi né centralmente né sulle fasce, solitamente punto di forza delle squadre allenate da Gasperini: ne esce un match soporifero e dai pochi sbocchi offensivi, e non è un caso se il primo vero tiro in porta è una punizione di Malinovskyi al tramonto della prima frazione, sulla quale si esalta Audero.

Muriel è in giornata no, 'Papu' Gomez nella morsa della marcatura ad uomo che non gli permette di tramutare in azioni pericolose i suoi scatti in velocità. Il match rischia di assumere una piega diversa quando Malinovskyi interviene in ritardo su Vieira: Irrati non ci pensa due volte ed estrae un cartellino giallo sacrosanto, il secondo per l'ucraino.

L'uomo in più infonde energie supplementari alla Sampdoria che ci prova con maggiore insistenza fino agli ultimi minuti, senza trovare il varco giusto per andare a segno. Ma poco male: la cura Ranieri, per ora, sta dando i propri frutti.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-ATALANTA 0-0

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira (82' Bertolacci), Jankto; Bonazzoli (13' Caprari), Quagliarella (70' Ramirez). All. Ranieri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer (59' Arana), De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Muriel (63' Barrow). All. Gasperini

Arbitro: Massimiliano Irrati

Ammoniti: Castagne (A), Depaoli (S), Gomez (A), A. Ferrari (S)

Espulsi: Malinovskyi (A) per somma di ammonizioni