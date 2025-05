Sambenedettese vs Civitanovese

Davanti ai 10.000 tifosi dello Stadio Riviera, Kevin Candellori ha chiesto alla compagna Greta di sposarlo.

La Sambenedettese ha perso 2-1 la partita interna contro la Civitanovese, ma nessuno ci ha fatto caso.

Del resto San Benedetto del Tronto ha già festeggiato il ritorno in Serie C, e soprattutto le emozioni della domenica non sono state di certo poche.

Basti pensare, soprattutto, alla proposta di matrimonio in campo, al termine della gara: Kevin Candellori ha chiesto la mano alla compagna Greta davanti all'entusiasmo dei 10.000 tifosi dello Stadio Riviera.