Salvini-Suso, botta e risposta: "Più voglia di giocare", "Amministra meglio"

Matteo Salvini chiede più impegno a Suso sotto l'account del Milan, lo spagnolo replica: "Spero che Babbo Natale ti faccia amministrare meglio".

E' ancora polemica social tra Matteo Salvini, politico ma anche noto tifoso rossonero, e un tesserato del . Stavolta a fare i conti con le accuse dell'ex Ministro degli Interni è Suso.

Lo spagnolo, che ieri ha festeggiato il suo compleanno, non ha preso bene il tweet ironico postato sotto gli auguri del Milan in cui Salvini si augurava che Babbo Natale portasse a Suso più velocità, più grinta e più voglia di giocare.

L'esterno rossonero anzi ha risposto a tono al messaggio di Salvini, augurandosi a sua volta che Babbo Natale gli porti velocità, grinta e voglia di amministrare meglio l' , definita da Suso "Paese che amo".

Come detto, non è la prima volta che Salvini mette nel mirino un tesserato del Milan: da Gattuso a Higuain, in tanti hanno subito i suoi attacchi. Suso però non ci sta. La polemica è servita.