Il commovente saluto di Mertens al Napoli: "E' solo un arrivederci, ma quanto ci siamo divertiti!"

Il belga affida ai social i saluti alla città: "Orgoglioso che mio figlio si chiami Ciro, sarà sempre napoletano".

Ogni storia d'amore, alla fine, ha un epilogo: e quando si chiude conta tutto ciò che è stato, che è successo nel corso degli anni, senza rimpianti, ma con la gioia di averlo vissuto. Il caso di Dries Mertens e del Napoli non fa eccezione.

L'attaccante belga e il club azzurro si sono separati ufficialmente nelle scorse settimane dopo il mancato rinnovo del contratto, scaduto alla fine di giugno.

Mertens lascia Napoli dopo 9 anni, ma soprattutto dopo 396 presenze e 148 goal che lo rendono il miglior marcatore all time della formazione partenopea: ha scritto e riscritto la storia, insomma.

Per questo motivo, probabilmente, il suo saluto pesa di più: per lasciarsi con la gente di Napoli Mertens ha affidato ai social un lungo ed emozionante videomessaggio.

"Cari napoletani, miei concittadini: sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato, sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone, ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore".

Parla da concittadino, perché questo alla fine è diventato: tanto da chiamare suo figlio Ciro, per renderlo per sempre napoletano, in giro per il mondo.

"Sono molto orgoglioso che mio figlio Ciro sia nato a Napoli e quando andrà in giro per il mondo sarà sempre un napoletano: io non sono nato qua come lui, ma per 9 anni Napoli è stata la mia terra e sappiamo tutti che la città è diventata parte del mio sangue. Per questo ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo così posso tornare il più possibile".

La storia calcistica di Mertens al Napoli si è chiusa, ma quella d'amore che legherà per sempre il giocatore e il club, e la sua gente, non finirà mai.

"Alla società, a tutti i miei colleghi, allenatori, tifosi, amici e a ogni napoletano posso solo dire una parola: grazie. La mia partenza non è andata come avrei voluto, ma per me non è un addio. E' solo un arrivederci: Napoli, ma quanto ci siamo divertiti...".