Salta Rami alla Reggina, il ds Taibi: "Non c'è stato rispetto verso di noi"

Adil Rami non giocherà nella Reggina la prossima stagione. Salvo clamorosi ripensamenti. L'annuncio infatti è stato dato da Massimo Taibi, direttore sportivo del club, ai microfoni di 'Reggina ', con delle parole anche abbastanza piccate.

"Avevamo raggiunto l’accordo con agenti e giocatore. Avevamo organizzato in maniera perfetta il suo arrivo affinché fosse presentato alla grande, avevamo i biglietti per il suo arrivo. Ieri sera mi ha chiamato il suo procuratore, avvertendomi che il calciatore non poteva essere qui in giornata. Avevamo programmato anche le visite mediche. Non ci è sembrato un corretto comportamento e soprattutto lineare.

Siamo stati al telefono fino alle 4 di mattina con agente e intermediario per cercare una soluzione, ma noi non inseghuiamo nessuno, quindi ho interrotto la trattativa. Non c'è stato rispetto verso di noi, la squadra e la città. Non muore nessuno, cercheremo altro. Abbiamo perso due mesi, ma era in preventivo che qualcosa potesse andare male. Vogliamo gente motivata che vuole venire a giocare da noi".