La Salernitana cambia in panchina: ufficiale l'arrivo di Colantuono al posto di Castori

La Salernitana ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Stefano Colantuono: l'allenatore romano prende il posto dell'esonerato Fabrizio Castori.

Stefano Colantuono è il nuovo allenatore della Salernitana. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club campano ha annunciato il ritorno dell'allenatore romano sulla panchina granata.

"L’U.S. Salernitana 1919 - si legge sul sito ufficiale del club campano - comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Stefano Colantuono e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".

Colantuono prende il posto di Fabrizio Castori, esonerato all'indomani della sconfitta per 2-1 in rimonta sul campo dello Spezia di Thiago Motta nello scontro diretto per la salvezza.

Dopo una giornata di riflessioni, la società campana ha ufficializzato la decisione di sollevare dall'incarico di allenatore Castori, il tecnico che ha riportato in Serie A la Salernitana dopo 22 anni. Una scelta che ha come obiettivo quello di scuotere la formazione granata, all'ultimo posto della classifica di Serie A con quattro punti dopo otto turni.

Reduce dall'esperienza nel ruolo di direttore dell'area tecnica della Sambenedettese, in Serie C, Stefano Colantuono torna sulla panchina della Salernitana dopo l'avventura nella stagione 2017/2018, con il dodicesimo posto in Serie B e l'addio all'inizio della stagione successiva.

A tre anni di distanza, Colantuono accetta una nuova sfida in panchina e dice sì alla Salernitana. Il classe 1962 romano, che sabato spegnerà 59 candeline, dovrà guidare Ribery e compagni verso una salvezza che dopo le prime otto giornate appare complicata.