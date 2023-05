La Salernitana è salva per il secondo anno consecutivo: decisivo il ko del Verona

La squadra granata conquista la salvezza grazie al risultato di Atalanta-Verona: mancava solo la matematica.

Serviva solo la matematica, per far partire la festa della Salernitana, e questa è arrivata grazie al successo dell'Atalanta contro il Verona: la formazione granata è ufficialmente salva per il secondo anno consecutivo. Sarà ancora in Serie A, insomma.

Merito di una seconda parte di stagione solida e concreta con Paulo Sousa in panchina (arrivato a febbraio), che ha regalato una salvezza sicuramente più tranquilla rispetto a quella "thriller" acquisita nella passata stagione, all'ultima giornata e con una rimonta clamorosa firmata dal duo Davide Nicola-Walter Sabatini.

Ecco, di Sabatini si deve parlare, ma in ottica "eredità": i meriti di Morgan De Sanctis, in questa annata della Salernitana, sono palesi e vanno esaltati.

Insieme a quelli di un club che ha puntato su profili non proprio troppo legati alla lotta salvezza: Boulaye Dia e Krysztof Piatek sono solo due dei nomi importanti della stagione granata.

Poi ci sono gli altri: c'è il gruppo e una missione compiuta che rilancia le ambizioni della Salernitana, verso un altro campionato di Serie A.