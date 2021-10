Spalletti rivela: "Insigne mi ha detto, se c'è bisogno entro anche a rischio che mi succeda qualcosa"

Il tecnico del Napoli ha parlato al termine del successo contro la Salernitana, nel derby campano: "Ha un affaticamento muscolare, nessun caso".

Ennesima vittoria per il Napoli di Spalletti. La formazione azzurra, infatti, ha superato di misura la Salernitana nel Derby campano. Ha deciso Zielinski, in un team che ha dovuto fare a meno di Osimhen, lasciando fuori Insigne per un problema muscolare.

Nessun caso, dunque, il mancato inserimento di Insigne inizialmente tra i titolari, e dunque tra i subentrati nella ripresa. Al termine della gara che mantiene il Napoli in vetta è stato lo stesso Spalletti a raccontare la situazione attorno al capitano azzurro.

A DAZN, Spalletti ha spiegato:

"Insigne ha avuto un affaticamento muscolare, c'era rischio di farsi male e non poteva giocare per mezzora. Ho deciso di lasciarlo fuori, anche per venti minuti mi è sembrato inopportuno visti i loro cambi. Ho evitato qualsiasi rischio che lui si facesse male. Ho fatto decidere a Lorenzo, se giocare subito oppure vedere dopo. Mi ha detto 'se c'è bisogno entro anche a rischio che mi succeda qualcosa".

Il tecnico del Napoli è soddisfatto di una gara così complicata, ma comunque vinta:

"I calciatori hanno tirato quel qualcosa in più e l'hanno portata a casa, quindi si fanno i complimenti. Avevo detto prima della gara che sarebbe stata equlibrata e cosi è stato".

A fine gara Spalletti si è lasciato andare ad un'esultanza sincera per il successo ottenuto. Una novità:

"Era rivolta a mio figlio Samuele, partito da Milano. Gli avevo detto 'No non venire, non c’è nessuno dei tifosi del Napoli’ e invece lui mi ha detto 'Io vengo a vedere la partita, al derby ci voglio essere".

Koulubaly, destinatario di un cartellino rosso, non giocherà il prossimo turno di campionato: