This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Stadio Arechi GUARDA SALERNITANA-MONZA SU Salernitana-Monza in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ASalernitana vs MonzaSalernitanaMonza L'ultima spiaggia della Salernitana contro la tranquillità del Monza: tutto sul match, le formazioni e dove guardarlo in TV e streaming. SALERNITANA-MONZA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Se non è l'ultima spiaggia, per la Salernitana, poco ci manca: per il Monza, invece, è un'altra opportunità per avvicinarsi alla salvezza. Questa, in sintesi, Salernitana-Monza, gara del pomeriggio di sabato di Serie A. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte Non c'è stata storia a San Siro per i granata, contro l'Inter: secco 4-0 e ultimissimo posto in classifica alla prima di Fabio Liverani in panchina, nell'ultimo turno. Per i brianzoli, invece, successo prestigioso per 4-2 contro il Milan all'U-Power Stadium e un +13 dalla zona retrocessione che è a dir poco confortante. GOAL vi accompagna a Salernitana-Monza: tutto sul match, le formazioni ufficiali e dove guardare la partita in TV e streaming.. SALERNITANA-MONZA IN DIRETTA OGGI 24 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Salernitana-Monza Competizione 26ª di Serie A Data 24 febbraio 2024 Orario 18: Stadio Arechi (Salerno) SALERNITANA-MONZA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI DAZN Guardala qui SALERNITANA-M IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-MONZA SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Manolas, Pasalidis, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Vignato, Candreva; Weissman. Squalificati: nessuno | Indisponibili: Fazio, Gyomber, Ikwuemesi, Pierozzi, Pirola Ballottaggi: Pellegrino 55%-Boateng 45%, Sambia 55%-Zanoli 45%, Vignato 55%-Tchaouna 45%, Weissman 70%-Dia 30% MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari, Ciurria, Vignato Ballottaggi: Di Gregorio 70%-Sorrentino 30%, A. Carboni 55%-Caldirola 45%, Gagliardini 80%-Bondo 20%, Zerbin 55%-V. Carboni 45% SALERNITANA-MONZA: IL CONFRONTO I precedenti tra le due squadre sono 27: all'andata netta vittoria del Monza per 3-0 in Brianza, con reti di Colpani, Vignato e rigore di Pessina. Precedenti 27 Vittorie Salernitana 8 Pareggi 8 Vittorie Monza 11 Pubblicità