La Salernitana pesca in Europa: accordo con il Villarreal per Dia

L'attaccante senegalese campione d'Africa potrebbe trasferirsi in Campania: accordo vicino con il "Sottomarino giallo".

Al 3' il Madrigal è una bolgia: è una serata di inizio maggio, ma non è come tutte le altre. Il Villarreal si gioca l'impresa con il Liverpool, dopo aver eliminato il Bayern Monaco ai quarti di finale: il sogno è la finale con il Real Madrid.

C'è da ribaltare il risultato dell'andata e per farlo bisogna andare subito in vantaggio: detto, fatto. Palla tagliata in mezzo all'area per Boulaye Dia e rete dell'1-0: urlo liberatorio e tanta forza per provare la rimonta.

La realtà poi spegnerà le stelle: il Liverpool di Jurgen Klopp vincerà 2-3, dopo il doppio vantaggio della formazione di Unai Emery, ma anche questo è il calcio.

Per Dia, comunque, si tratta di un 2022 molto positivo: a inizio anno ha partecipato alla Coppa d'Africa con il Senegal, raggiungendo la finale e vincendo contro l'Egitto, alzando al cielo il trofeo. Una data storica per tutta la nazione.

E nel giorno in cui Kalidou Koulibaly lascia l'Italia e il Napoli per trasferirsi al Chelsea, proprio Dia, un altro senegalese, potrebbe aver raggiunto l'intesa per raggiungere la Campania.

L'attaccante del Villarreal, secondo quanto riportato da Sky Sport, è infatti un obiettivo della Salernitana, a caccia di un attaccante dopo l'addio di Milan Djuric.

I granata sarebbero in sintonia con il "Sottomarino giallo" per il prestito (con una cifra sui 2,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

Le parti sarebbero già avanti nella trattativa, tanto che mancherebbe semplicemente l'ultimo "ok" da parte di Villarreal e Dia per concludere l'affare: il 2022 di Dia non è ancora finito.

Anzi, per l'ex Stade Reims potrebbe registrare un altro colpo di scena: il trasferimento in Serie A, in una piazza "calda", lontano dal Madrigal.