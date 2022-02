Arnautovic sfida la Salernitana di Sabatini: quando fu definito 'rissaiolo' ed 'extraterrestre'

Ci sono amori che ti travolgo e ti tormentano, sfiorando la linea sottile dell'ossessione. Un concetto che si adatta perfettamente al calcio e in alcuni dei suoi aspetti. Un'immagine che può allegoricamente rappresentare quel desiderio di Walter Sabatini di riportare in Italia un calciatore che lo ha stregato e lo ha spinto a corteggiarlo a lungo fino ad ottenere il 'sì'.

"Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per questo prendiamo lui: è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono".

Aveva dichiarato ai microfoni del quotidiano 'Il Messaggero' l'ex coordinatore dell’area tecnica del Bologna. Il protagonista è Marko Arnautovic, tornato in Serie A a oltre 11 anni di distanza dall'esperienza nell'Inter di Mourinho.

Un missione portata a termine da Sabatini, che la scorsa estate è riuscito a convincere l'attaccante austriaco a lasciare lo Shangai SIPG e la Cina e sposare la causa rossoblu.

Un trasferimento ufficializzato con un video in stile 'horror' lo scorso primo agosto 2021 sui canali ufficiali del Bologna: "Attenzione! Si sconsiglia la visione alle persone facilmente impressionabili".

Arnautovic ha già totalizzato 9 goal e un assist in 24 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il club felsineo. L'obiettivo è quello di raggiungere la doppia cifra, a un passo. Una scommessa - l'ennesima - vinta dal direttore sportivo Walter Sabatini, che non ha mai nascosto il suo pensiero su Marko Arnautovic, l'ultimo affare della sua avventura in rossoblu prima dell'addio dopo due anni al club emiliano.

In occasione del Social Football Summit, che si è svolto a Roma lo scorso novembre, nel panel moderato dal direttore di Goal.com Italy Renato Maisani, il dirigente aveva parlato dell'attaccante austriaco, rivelando un retroscena a pochi giorni dalla sfida tra Sampdoria e Bologna, vinta dalla squadra di Mihajlovic per 2-1 proprio grazie alla rete decisiva dell'ex Inter.

"Ci sono dei giocatori che percepisci diversi dagli altri. Uno di questi è Arnautovic. Al Bologna ha ritrovato tempi e ritmi del gioco che aveva perso giocando in Cina, me lo ha fatto capire in Nazionale con il goal fatto in controtempo. Il mio amico fraterno Carlo Osti dopo aver visto Sampdoria-Bologna mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Sai che in campo ho visto 21 giocatori ed un extraterrestre?’. Tanto l’aveva colpito Arnautovic".

Dichiarazioni al miele nei confronti di quel centravanti che oggi si ritroverà da avversario in una sfida in cui la sua Salernitana va a caccia di punti preziosi verso il sogno salvezza, l'ennesima sfida di una carriera costellata di talenti purissimi come quello di Marko Arnautovic.