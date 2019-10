Rummenigge: "L'esonero di Ancelotti? Forse dovevamo aspettare"

Karl-Heinz Rummenigge a ruota libera sul Bayern Monaco e non solo: "Il riscatto di Perisic? Non lo escludo. L'Inter è da Scudetto".

In campo era un killer spietato, dietro la scrivania si sta togliendo grandi soddisfazioni: la carriera di Karl-Heinz Rummenigge parla da sola, con grandi trionfi di squadra e individuali raccolti tra la e l' .

L'amministratore delegato del è intervenuto al Festival dello Sport di scena a Trento: c'è spazio per un piccolo rimpianto su Carlo Ancelotti, esonerato dal club bavarese nel settembre 2017 dopo una pesante sconfitta contro il .

"Dopo un anno di gestione Ancelotti le cose non andavano benissimo, i risultati non erano soddisfacenti. Carlo è un amico, uno con una grande tranquillità anche nei momenti più difficili. Forse era meglio aspettare ancora un po' prima di separarci, ma venivamo da un ko importante col PSG. E' un grande personaggio: ricordo che quando dovetti dirgli che era finita mi venne quasi da piangere. Lui si alzò e mi disse: 'Ok, non sei più il mio boss ma resti sempre un amico'".

L' - in cui giocò dal 1984 al 1987 - convince Rummenigge che si è lasciato andare a un pronostico importante per la lotta Scudetto.

"A parte la gara persa con la ha avuto una grande partenza, la vedo bene. E' in grado di vincere lo Scudetto. Conte sta facendo un gran lavoro, è importante avere un tecnico di qualità come lui. A l'Inter meritava anche il secondo goal, i blaugrana poi hanno vinto fortunosamente. A Lukaku vengono chiesti tanti goal, spero li faccia ma serve pazienza".

La ha ingaggiato a parametro zero il grande ex Franck Ribery: scelta finora più che azzeccata dal club di Rocco Commisso.

"Montella ha fatto una scelta intelligente schierando Ribery nei due d'attacco: così gli evita compiti difensivi. Col ha segnato con un capolavoro. E' bravissimo, non a caso ha giocato 12 anni al Bayern vincendo tutto. La scelta di andare a Firenze ci ha sorpreso: pensavamo andasse in o in , sono contento per lui".

Il riscatto di Ivan Perisic al termine della stagione non è affatto da escludere.