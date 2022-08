Dal Galatasaray all'Empoli: diverse squadre in lista per Rugani

Il difensore della Juventus potrebbe lasciare Torino nelle prossime settimane, liberando un posto in entrata tra i bianconeri.

Situazione in evoluzione quella che riguarda la difesa della Juventus di Massimiliano Allegri: una linea che si è rafforzata dopo l'arrivo dal Torino di Bremer, ma che potrebbe ancora cambiare volto.

I bianconeri oltre al brasiliano dall'inizio della nuova stagione potranno contare anche su Federico Gatti, che non parte tra i titolari, vista la presenza di Leonardo Bonucci nella difesa a quattro, ma hanno lasciato partire Matthijs de Ligt, direzione Bayern Monaco.

Nelle prossime settimane la Juventus potrebbe formalizzare anche un'altra cessione, riaprendo il discorso mercato in difesa: da monitorare c'è soprattutto la situazione di Daniele Rugani.

Per il difensore centrale classe 1994 si sono fatti avanti diversi club interessati a prelevarlo già da questa sessione di mercato: il contratto di Rugani è in scadenza nel 2024 e questo potrebbe anche aprire allo scenario del prestito.

Proprio quest'opzione è stata proposta dall'Empoli, club in cui il centrale è cresciuto prima di trasferirsi a Torino: i toscani avrebbero avanzato l'idea del pagamento del 30% dello stipendio del calciatore, non trovando al momento l'ok della Juventus.

Un'altra squadra che si è fatta avanti in Serie A è il Verona di Gabriele Cioffi, alla ricerca di un profilo come quello di Rugani da schierare titolare.

In vantaggio, per l'ex Cagliari, però, ci sarebbe il Galatasaray: i turchi sono interessati a un trasferimento a titolo definitivo, che permetterebbe, così, ai bianconeri di ritornare sul mercato e cercare un sostituto in difesa.

Rugani pare essere d'accordo con il passaggio in Turchia, ma bisognerà riaggiornarsi nelle prossime settimane: la sessione estiva, per la Juventus, non è ancora finita.