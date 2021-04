Ruben Dias, l'uomo della svolta: con lui il City ha blindato la difesa

Ruben Dias è uno dei protagonisti del nuovo Manchester City, difensivamente impeccabile: in passato fu accostato alla Juventus.

Ok, ieri al 'Parco dei Principi' si è fatto anticipare nettamente da Marquinhos in occasione dell'1-0 dal PSG, ma il resoconto della stagione di Ruben Dias resta comunque eccellente, al netto di quella sbavatura che non ha impedito al Manchester City di fare suo il primo atto della semifinale di Champions League.

Il suo compito non è quello di segnare ma di chiudere la porta agli attaccanti avversari: eppure sembrerebbe il contrario, a giudicare dai 68 milioni di euro spesi dal club inglese per strapparlo al Benfica. Una cifra che solitamente è accostata al trasferimento ultra-milionario di un attaccante ma che, in questo caso, è stata necessaria per accogliere un difensore capace di mettere il lucchetto alla difesa con una chiave a doppia mandata.

Con l'arrivo di Ruben Dias è cambiata la musica difensiva per la squadra di Guardiola, in passato incline a segnare un gran numero di reti ma a subirne anche parecchi: decisivo sia nel ruolo di centro-sinistra nella retroguardia a tre che in qualità di centrale mancino nella difesa a quattro, quadro di una duttilità che nel calcio moderno è un fattore determinante nelle scelte degli allenatori.

Basta dare uno sguardo ai numeri per capire come, con Ruben Dias in campo, il Manchester City abbia fatto enormi passi in avanti dal punto di vista difensivo: con sole 24 reti subite (sette in meno del Chelsea, seconda squadra a fare meglio) ha la difesa meno perforata della Premier League, in cui sono arrivati ben 17 clean sheet; dato replicato anche in Champions: appena 4 goal al passivo e una striscia di sette partite senza subirne, interrotta soltanto da Reus nell'andata dei quarti di finale.

Il presente di Ruben Dias si chiama Inghilterra, ma sarebbe potuto coincidere anche con l'Italia: negli anni scorsi, infatti, è stato accostato a più riprese alla Juventus che in lui vedeva un potenziale campione, salvo poi ripiegare su Matthijs de Ligt per inaugurare la linea del rinnovamento. E chissà che coppia sarebbe stata con l'olandese: un cruccio che non avrà una risposta.