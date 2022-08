Rovella passa al Monza: affare in prestito

Accordo raggiunto tra la Juventus e il club brianzolo per il passaggio del centrocampista bianconero in prestito. Domani le visite mediche.

Un altro colpo per il Monza. Il club brianzolo ha raggiunto un accordo con la Juventus per il passaggio in biancorosso di Nicolò Rovella.

L'affare è sulla base del prestito secco e nella giornata di mercoledì il calciatore svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto.

Rovella in questo inizio di stagione è stato utilizzato a gara in corso in tutte e tre le partite disputate contro Sassuolo, Sampdoria e Roma, dando prova di una buona condizione.

Ora il centrocampista andrò ad arricchire il pacchetto centrale del Monza, che ha già preso in quel ruolo anche Sensi e Pessina.