Ronaldo a sorpresa: "Nilis il mio miglior partner d'attacco"

Ronaldo sorprende tutti alla domanda su chi fosse stato il suo miglior partner in attacco in carriera: "Luc Nilis al PSV, da lui solo tanti assist".

Nel corso di una carriera caratterizzata da gioie e dolori (tanti), Ronaldo il 'Fenomeno' ha avuto modo di giocare assieme ad altri grandissimi giocatori che hanno scritto, come lui, la storia del calcio: da Romario al fino ad arrivare a Zidane al , in mezzo Vieri ai tempi dell' .

Eppure non è tra questi o altri il partner preferito del brasiliano che, intervistato da Galvão Bueno per 'SporTV', ha ammesso di essersi trovato alla perfezione con Luc Nilis, attaccante ritiratosi nel 2000.

Quem foi o maior parceiro de Ronaldo na sua carreira? Descubra deslizando para a esquerda!



Who was the best partner of Ronaldo's career? Discover swiping left! pic.twitter.com/IVd0UtydG0 — 🇳🇱 🇧🇷 (@PSVEindhovenBR) May 3, 2019

"Il mio partner migliore? Luc Nilis, un attaccante belga che giocava con me al PSV. Mi serviva sempre tanti assist a ogni partita. Non era meglio di Zidane ma poteva vantare una grande generosità: mi passava il pallone e io segnavo".

E in effetti Ronaldo fece faville in : 54 i goal in biancorosso in 57 gare, alla media stratosferica di quasi una a incontro. Merito suo e di Nilis, ovviamente.