Ronaldo su Lautaro Martinez: "E' già in una grande squadra"

L'ex Inter Ronaldo manda un messaggio ad Alexis Sanchez: "Se non riesce ad affermarsi in nerazzurro le porte del Valladolid sono aperte".

Archiviata la Coppa è tempo di pensare al campionato, mentre molte squadre hanno già iniziato a pianificare il futuro con nuove mosse di mercato. Tra le tante voci c'è quella che accosta con forza Lautaro Martinez al e sul tema si è espresso anche l'ex Ronaldo.

Il 'Fenomeno' ha toccato diversi argomenti ai micforoni dei media, sottolineando però il valore dell'Inter a fronte dell'eventuale trasferimento che porterebbe all'addio dell'argentino.

"Lautaro Martinez è un ottimo attaccante ed è già in una grande squadra come l'Inter, sembra però che sarà un mercato molto movimentato. Non posso dire se per lui possa essere meglio il Barcellona o la squadra nerazzurra, gli auguro soltanto buona fortuna".

Altre squadre

Ronaldo manda poi un messaggo ad Alexis Sanchez, tornato in campo nella semifinale di dopo i numerosi problemi fisici dell'attuale stagione:

"E' sempre riuscito a fare bene in ogni squadra, se non riuscirà ad affermarsi all'Inter le porte del Valladolid saranno aperte per lui. Vidal? Potrebbe giocare ovunque, non è protagonista nel Barcellona, ma quando entra è sempre incredibile".

Tra ed , il brasiliano fa il punto sulle italiane impegnate in Europa: