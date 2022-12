L'attesa è finita. Dopo quaranta giorni vissuti per la prima volta da professionista senza una squadra, Cristiano Ronaldo ha definito il proprio futuro: il cinque volte Pallone d'Oro è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al-Nassr.

Dopo aver vestito le maglie di Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, il fuoriclasse portoghese saluta il Vecchio Continente - a seguito della clamorosa separazione con i Red Devils dello scorso 22 novembre - e si trasferisce in Arabia Saudita.

CR7 - che compirà 38 anni il prossimo 5 febbraio - ha siglato un contratto di due anni e mezzo con il club di Ryadh allenato da Rudi Garcia. Un accordo messo formalmente nero su bianco che lo legherà alla formazione della Saudi Pro League sino all'estate del 2025, quando avrà già toccato quota 40 primavere.

Di seguito, le sue prime dichiarazioni da nuovo numero 7 dell'Al-Nassr:

ono entusiasta di sperimentare un nuovo campionato in un nuovo Paese. Il progetto che l'Al-Nassr sta sviluppando in Arabia Saudita sia in termini di calcio maschile che femminile è molto stimolante.