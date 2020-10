Ronaldinho positivo al coronavirus: l'ex Milan è asintomatico

Ronaldinho ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus, l'ex fuoriclasse di Milan e Barcellona sta bene: "Sono asintomatico".

Il coronavirus non risparmia nessuno. L'ultimo campione del calcio a dover combattere il Covid-19 è Ronaldinho.

L'ex fuoriclasse brasiliano, che ha vestito anche le maglie di e , ha annunciato di aver contratto il virus tranquillizzando comunque tutti sulle sue condizioni di salute a 'Radio Itatiaia'.

"Sto bene, sono asintomatico".

Ronaldinho avrebbe dovuto partecipare ad un evento a Belo Horizonte ma, sottoposto a tampone, è risultato positivo al Covid-19.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Adesso, come da prassi, l'ex campione brasiliano dovrà osservare un periodo di isolamento e resterà in un hotel di Belo Horizonte dove aspetterà di negativizzarsi.

Non un periodo troppo fortunato per Ronaldinho, che ha passato alcune settimane nelle carceri del prima di pagare 1,6 milioni di dollari per finire di scontare la pena agli arresti domiciliari.