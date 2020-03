Ronaldinho arrestato in Paraguay: è accusato di possesso di passaporto falso

Ronaldinho è stato arrestato in Paraguay insieme a suo fratello Roberto de Assis, con l’accusa di possesso di un passaporto falso.

L’ex fuoriclasse di e , Ronaldinho, è stato arrestato nelle scorse ore in insieme a suo fratello Roberto de Assis con l’accusa di possesso di passaporti falsi.

Secondo quanto riportato dal Ministero degli Interni del Paraguay, Ronaldinho è stato bloccato al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo si Asuncion e lì, a lui e suo fratello, è stato contestato l’utilizzo di documenti di nazionalità paraguaiana risultati contraffatti.

Entrambi si trovano ancora nella suite dell’hotel che li ospitava e nelle prossime ore sono previste ulteriori dichiarazioni da parte delle autorità.

Nel frattempo, è emerso che l’ex campionissimo brasiliano si trovava in Paraguay insieme al suo entourage, per presentare un programma di assistenza sanitaria gratuita per bambini.

Ronaldinho è privo di passaporto dal 2018, da quando cioè gli venne sottratto per reati ambientali provocati dai due nel lago Guaíba, nei pressi di Alegre.