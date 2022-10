Un altro Beckham in Premier League: Romeo si allena con le riserve del Brentford

Il figlio della leggenda del Manchester United potrebbe giocare nel massimo campionato inglese, dopo aver esordito negli USA.

L'ultima volta che un Beckham ha calcato i campi di Premier League è datata 11 maggio 2003, in una gara a Goodison Park contro l'Everton: chiaramente con la maglia del Manchester United, indossata da David.

E' stata l'ultima immagine in un club inglese, prima di trasferirsi al Real Madrid e scrivere nuove pagine della sua carriera: Beckham, in Inghilterra, non sarà mai un giocatore qualunque.

Il suo cognome pesa e peserà anche per i suoi figli, al di là del calcio: lo sport più bello al mondo, comunque, può ricongiungere le cose, riportando i "Bekcs" in Premier. Questione di tempo.

Nelle ultime ore, infatti, è stata resa nota la notizia relativa a Romeo, il figlio classe 2002 di David, e del suo prossimo futuro da calciatore: fa parte della seconda quadra dell'Inter Miami, attualmente, ma il suo domani potrebbe essere in Inghilterra.

Dopo aver fatto il suo debutto professionistico nel settembre del 2021 in USL League One contro il Tormenta ah vestito la maglia della prima squadra lo scorso gennaio, in un'amichevole contro il Club universitario de Deportes.

E' cresciuto nell'Arsenal di cui è tifosissimo, ma dopo un periodo di pausa dal calcio, caratterizzata dalla sua importante passione per il tennis, è tornato a calciare un pallone nel 2020 (dopo 5 anni), prima di far parte dell'Inter Miami.

Secondo il "Times" Romeo Beckham ha iniziato, quindi, ad allenarsi con la seconda squadra del Brentford, anche se rimane ignota la durata della "prova" con il club inglese.

Certo è che l'ipotesi di rivedere un Beckham in Premier League rimane suggestiva e interessante: non avrà i piedi e la qualità del padre, ma il cognome pesa. Anche in questo caso.