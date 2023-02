'Romanzo Conference' - Un viaggio dentro il trionfo europeo della Roma

La cronistoria del trionfo della Roma in Conference League. Dall'arrivo di Mourinho alla notte della finale, passo dopo passo, verso la storia.

Sognarlo, viverlo, raccontarlo. La vittoria della Conference League della Roma ha riportato un trofeo europeo in Italia dopo 12 anni e un titolo nella Capitale, sponda giallorossa, che mancava dal 2008.

Valerio Carbone, psicologo clinico e dottore di ricerca in filosofia, ha messo quel tanto atteso trionfo nero su bianco con il libro 'Romanzo Conference', un racconto dettagliato ed emozionale del percorso dei giallorossi fino alla finale di Tirana.

Una cronistoria iniziata con l'annuncio dell'arrivo di José Mourinho. Tanto inaspettato quanto fondamentale e necessario per mettere le basi di quel trionfo. Gli scetticismi, le difficoltà, la notte da incubo, quella del riscatto e infine quella da sogno.

Un romanzo, appunto. Come da titolo, come vuole la storia della Roma. Un romanzo scritto prima di tutto da un tifoso. Per sé e per tutti gli altri tifosi ai quali, ogni volta che gli andrà, potranno prenderlo dalla propria libreria e riviverlo.

