Romania-Croazia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Romania e Croazia esordiscono nell'Europeo Under 21 edizione 2019: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Entra in scena anche il gruppo C all'Europeo Under 21 del 2019. Prima gara in quel di San Marino nel torneo, con la Romania che affronta la in attesa del big match dello stesso girone tra e previsto in serata.

Entrambe le squadre hanno raggiunto l'Europeo Under 21 grazie alla vittoria del proprio raggruppamento nelle qualificazioni, senza passare dai playoff: la Romania ha conquistato il girone 8 ottenendo la seconda apparizione in questo torneo, mentre la Croazia ha vinto il gruppo 1 partecipando così alla competizione per la terza volta nella sua storia.

In questa pagina tutte le informazioni su Romania-Croazia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMANIA-CROAZIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Romania-Croazia Under 21 DATA 18 giugno 2019, ore 18.30 DOVE San Marino Stadium, Serravalle ARBITRO

Madden ( ) TV Rai STREAMING Rai Play

ORARIO ROMANIA-CROAZIA UNDER 21

Romania e Croazia giocano la propria prima gara nell'Europeo Under 21 che si svolge tra e San Marino nella primavera e nell'estate 2019: appuntamento al San Marino Stadium di Serravalle alle 18:30 di martedì 18 giugno 2019.

Romania Under 21-Croazia Under 21 sarà trasmessa in e in chiaro sulla Rai, precisamente sul canale di Rai Due.

La prima gara dell'Europeo Under 21 per Romania e Croazia potrà essere vista in diretta esclusiva grazie all'applicazione di RaiPlay, servizio offerto della Rai. Match visibile attraverso pc, tablet e smartphone.

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Boboc, Rus, Pascanu, Stefan; Cicaldau, Nedelcu; Man, Hagi, Ivan; Puscas

CROAZIA (4-3-3): Posavec; Uremovic, Kalaica, Katic, Sosa; Moro, Vlasic, Sunjic; Halilovic, Jokolis, Brekalo