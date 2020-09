Romagna al Sassuolo: lascia il Cagliari a titolo definitivo

Dopo aver giocato con il Sassuolo la scorsa annata, il Cagliari ha ceduto definitivamente il centrale ai neroverdi. Tornerà in campo in inverno.

Proseguirà a l'avventura di Filippo Romagna. L'ex difensore della è stato infatti nuovamente prelevato dai neroverdi, stavolta però a titolo definitivo: dopo il prestito del 2019/2020, il ha deciso di lasciare andare il centrale.

A comunicare la cessione la stessa società rossoblù, che cerca un difensore d'esperienza per poter ottenere qualcosa in più rispetto alla salvezza, dopo aver accarezzato per mesi la possibilità di una qualificazione in Champions o :

"Il Cagliari Calcio comunica di avere ceduto al Sassuolo a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Romagna".

Il Sassuolo e De Zerbi credono tantissimo in lui, tanto che Romagna è stato acquistato già in questa sessione di calciomercato nonostante l'infortunio al tendine rotuleo che lo costringerà a rimanere fuori per almeno altri tre mesi, con ritorno a metà dicembre o inizio 2021: