L'Under 14 vince il Derby contro la Lazio: Mourinho la invita a festeggiare con la prima squadra

Il portoghese continua a puntare sul gruppo, alla Roma: dopo il 2-1 ai biancocelesti i ragazzi hanno festeggiato con i "grandi".

Un Derby è sempre un Derby: non conta l'età, in quel caso. A Roma quello contro la Lazio trascende le generazioni: se lo vinci conquisti un pezzo di città, non importa quanti anni abbia.

Anche le giovanili di Roma e Lazio vivono "la partita dell'anno" come la più importante da disputare in una stagione: ed è per questo che, a livello di Under 14, il successo dei giallorossi non è passato inosservato.

I ragazzi di Andrea Conti, allenatore della selezione giovanile, hanno battuto la Lazio per 2-1 con i goal di Galieti e Zekaj, festeggiando in modo particolare.

Venuto a sapere del trionfo della Roma, José Mourinho, impegnato a preparare la gara contro la Cremonese, in programma martedì, ha invitato tutta la squadra Under 14 in palestra, a celebrare la vittoria con la prima squadra.

E così è stato: i ragazzi si sono subito "mischiati" ai "grandi", con Lorenzo Pellegrini che ha posato in prima fila per una foto di gruppo, prima della vera e propria festa, fatta di abbracci e congratulazioni.

Un momento sicuramente indimenticabile per i componenti della squadra di Conti, ma anche un segno importantissimo dell'attenzione che Mou rivolge al concetto di "gruppo", che trascende le età e le squadre. E poi, un Derby è sempre un Derby.