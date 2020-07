Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: gioca Kalinic, fuori Dzeko

Turnover massiccio nella Roma rispetto alla gara col Milan: in campo Kalinic, ma anche Carles Perez, Perotti e Under. L'Udinese ritrova De Paul.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Perotti, Under; Kalinic. All. Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Allo stadio Olimpico

I giallorossi, che devono ripartire dopo la sconfitta patita contro il , si sistemano in campo con un 4-2-3-1 nel quale sono Bruno Peres, Smalling, Fazio e Kolarov a comporre la linea difensiva davanti a Mirante.

In mediana c’è Diawara con Cristante, mentre in attacco Nikola Kalinic prende il posto di un Dzeko non al meglio. A supporto della punta croata ci sono Carles Perez, Perotti e Under.

Gotti disegna la compagine friulana con un 3-5-2 nel quale sono Becao, De Maio e Nuytinck a completare il terzetto di difesa davanti a Musso.

A centrocampo, Stryger Larsen e Zeegelaar si sistemano sugli out di destra e sinistra, mentre De Paul, Jajalo e Walace si schierano in mediana. In attacco fiducia alla coppia Okaka-Lasagna.