Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: Cristante e Borja Mayoral titolari

Fonseca con Cristante al centro della difesa e Mayoral nel ruolo di terminale offensivo. Gotti risponde con la coppia Deulofeu-Llorente.

Le formazioni ufficiali di Roma-Udinese:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

Dubbio offensivo sciolto per Fonseca: davanti gioca Borja Mayoral, panchina per Dzeko. Alle spalle dello spagnolo Pellegrini e Mkhitaryan. Villar e Veretout formano il tandem mediano, Karsdorp e Spinazzola a correre sulle fasce. Cristante al centro della difesa, coadiuvato da Mancini e Ibanez. In porta Pau Lopez.

Gotti si affida a Deulofeu e Llorente per scardinare la retroguardia avversaria, ma deve fare a meno dell'infortunato Pereyra, nemmeno convocato: spazio per Walace in cabina di regia, De Paul e Arslan ai suoi fianchi con Stryger Larsen e Zeegelaar sugli esterni. Bonifazi, Nuytinck e Samir davanti a Musso.