La Roma torna su Sanchez: si lavora al prestito con il Manchester United

La Roma torna a corteggiare Alexis Sanchez, forte dei buoni rapporti con il Manchester United: i giallorossi avevano già cercato il cileno.

Se da un lato le società di spingono per riprendere a giocare e terminare la stagione, dall'altro la pianificazione del futuro diventa necessaria e su questa scia la si sta muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la dirigenza giallorossa è tornata a corteggiare Alexis Sanchez, reduce dalla breve e poco brillante esperienza all' . Il cileno è già stato seguito dalla squadra capitolina nella scorsa estate e ora potrebbe tornare alla carica.

Altre squadre

Sanchez è attualmente in prestito ai nerazzurri e la Roma potrebbe approfittare dei buoni rapporti con il , club che detiene il cartellino del giocatore, proponendo un nuovo prestito per un giocatore reduce anche da importanti problemi fisici.

Un solo goal all'attivo con la maglia dell'Inter in 15 presenze collezionate fin qui: Sanchez potrebbe nuovamente cambiare maglia restando però ancora in Serie A.