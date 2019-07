Roma-Ternana 3-1: Under ribalta il risultato nella ripresa

Seconda vittoria nello stesso giorno per la Roma di Fonseca, che ribalta il risultato nel secondo tempo contro la Ternana: decisivo Under.

Doppia amichevole giornaliera per la di Fonseca, che dopo aver superato agevolmente il Rieti vince di misura contro la Ternana, formazione di Serie C allenata da mister Gallo nel centro sportivo di Trigoria: decisiva la doppietta di Under nella ripresa.

Il primo squillo è della formazione giallorossa, che arriva al tiro con Kolarov: il suo sinistro finisce però alto sopra la traversa. Al quarto d'ora arriva la reazione ospite con la punizione di Mammarella, che colpisce la traversa ma spiazza Pau Lopez, Defendi deve solo ribadire comodamente in rete.

La Lupa ci prova con le conclusioni da fuori di Florenzi, Pastore e Cristante, ma la mira non è delle migliori. Nel secondo tempo si scatena il turco Under, che prima supera il portiere avversario con una doppia conclusione, poi sfrutta un brutto errore di Salzano per battere ancora Tozzi di prima.

Nel finale il neo entrato Spinazzola sfiora il tris, ma il sinistro dell'ex giocatore della si stampa sul palo. Al 90' c'è spazio anche per la rete di Defrel, che sfrutta l'assist dello stesso Spinazzola per chiudere i conti in contropiede. Seconda vittoria nello stesso giorno per gli uomini di Fonseca.

IL TABELLINO

ROMA-TERNANA 3-1

MARCATORI: 14' Defendi (T), 51' Under (R), 62' Under (R), 90' Defrel (R)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez (Mirante 46′); Florenzi (Karsdorp 72′), Fazio, Juan Jesus (Mancini 72′), Kolarov (Spinazzola 72′); Cristante (Santon 72′), Diawara (Nzonzi 72′); Under (Zaniolo 72′), Pastore (Antonucci 72′), Perotti (Kluivert 72′); Schick (Defrel 72′).

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli (Tozzo 46′); Nesta, Suagher (Bergamelli 60′), Sini (Russo 60′), Mammarella (Mucciante 60′); Salzano, Proietti (Mennini 86′), Defendi (Argento 46′); Furlan (Boateng 60′); Marilungo, Ferrante (Vantaggiato 60′).