La Roma stecca all'esordio, Fonseca: "Va migliorata la fase difensiva"

La Roma pareggia 3-3 con il Genoa. Fonseca al termine del match: "Abbiamo fatto bene in avanti, ma non c'è stato equilibrio con la difesa".

Inizia con un mezzo passo falso il cammino della in campionato. La compagine giallorossa, pur essendo passata per tre volte in vantaggio, non è riuscita ad avere la meglio, tra le mura amiche dell’Olimpico, di un capace di fermare i capitolini sul 3-3.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Paulo Fonseca, intervistato ai microfoni di DAZN al termine del match, ha analizzato la prova della sua squadra.

“Siamo partiti bene, facendo come molto positive soprattutto in attacco nei primi 15’. Il nostro problema oggi è stata la fase difensiva, soprattutto nel primo tempo non siamo riusciti a controllare la profondità. In avanti volevamo dominare e ci siamo riusciti, la Roma ha giocato sempre nella metà campo avversaria, non siamo però riusciti a trovare un equilibrio con la fase difensiva. Di fronte abbiamo trovato un Genoa bravo a difendersi per poi ripartire. Hanno segnato tre goal e se prendi tre goal è difficile poi vincere. Abbiamo ancora molto da migliorare”.

La Roma nel prossimo turno di campionato sarà già impegnata nel derby contro una capace di imporsi 3-0 a Genova contro la .