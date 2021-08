La Roma spinge per Abraham: intesa col Chelsea, Tiago Pinto a Londra per incontrare l'attaccante

Il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, vola a Londra per convincere Abraham: c'è già l'accordo tra i giallorossi e il Chelsea.

Dopo aver sistemato l'affare Edin Dzeko, che è volato questa mattina a Milano e sta svolgendo le visite mediche con l'Inter prima di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni, la Roma si concentra sul sostituto dell'attaccante bosniaco. L'obiettivo numero uno dei giallorossi è Tammy Abraham, attaccante di proprietà del Chelsea e in uscita dai 'Blues'.

La Roma spinge per arrivare all'attaccante inglese classe 1997. Secondo quanto raccolto da Goal, pochi minuti fa il direttore generale dei giallorossi Tiago Pinto ha lasciato la Capitale in aereo per raggiungere Londra.

Il Chelsea è pronto ad accettare l'offerta della Roma, che include una clausola di riacquisto, ma i giallorossi dovranno convincere il calciatore a trasferirsi alla corte di José Mourinho.

Lo 'Special One' ha contattato personalmente Abraham nei giorni scorsi, mentre Tiago Pinto è volato in Inghilterra proprio per parlare con il calciatore e il suo entourage. Il calciatore piace anche all'Arsenal, che deve cedere Lacazette prima di poter formulare offerte ufficiali.

Il club giallorosso vorrebbe chiudere l'operazione entro pochi giorni e avere subito a disposizione Tammy Abraham, che prenderà il posto di Edin Dzeko.